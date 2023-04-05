Пьяный житель Воронежа упал с балкона 19 этажа и не убился

Удивительный случай произошел 4 апреля в Воронеже.

Изрядно выпивший местный житель упал с высоты 19 этажа на автомобиль одного из соседей по дому, оставшись при этом в живых.

Врачи скорой, прибывшие на вызов, оценили состояние "пьяницы" как удовлетворительное.

Поражает то, что из-за падения россиянина пострадал лишь внедорожник, на который тот приземлился.

Интересно и то, что "летающий объект" нисколько не испугался и даже не расстроился из-за своего падения. Когда медики обследовали его, тот исполнял хит Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон".

Дело сейчас ведет СК, а Телеграм-канал "Типичный Воронеж" сообщает, что несчастный упал с балкона неслучайно, он хотел свести счеты с жизнью из-за несчастной любви.

Владельцем поврежденного от падения автомобиля является предприниматель, прибывший в российский город из Донецкой области. От комментариев мужчина отказался.