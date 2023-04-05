МакSим открыла причину отмены своих гастролей

Популярная исполнительница МакSим объяснилась с поклонниками в социальных сетях после провальных выступлений в Сочи и Твери.

В городе темных ночей 18 марта текущего выступление певицы было сорвано ей самой. Она ненадолго появилась на сцене, пыталась петь, но после скрылась за кулисами. Артистке вызвали скорую.

Позднее, 2 апреля состоялся концерт певицы в Твери, который показал, что гастроли просто необходимо переносить.

Странное поведение знаменитости шокировало зрителей в зале. Она шаталась, выдавливала из себя улыбку, не попадала в ноты.

После этого поднялся фан-клуб селебрити, требуя отмены ее концертов.

Концертный директор Ирины Абросимовой (настоящее имя артистки) сначала обвинял фанатов в неуважении, а после сообщил, что на общем совещании организаторов всех выступлений звезды сцены было принято решение о переносе тура на более поздний срок.

Были здесь и недовольные. Пиар-менеджер исполнительницы Яна Богушевская обвинила организаторов в воровстве и наживе на отмене мероприятий, назвав всех быдлом.

Присутствующие на встрече уверяют, что сотрудница МакSим была либо нетрезвой, либо под веществами, так как вела себя неадекватно.

Наконец причину переноса в своих социальных сетях объяснила сама "виновница разборок". Она назвала себя эмоциональной личностью, болеющей за дело, не желающей слышать ни окружающих, ни свой организм.

Знаменитость осознала, что лечение, которое она проходит и работа на полную - вещи несовместимые.

По этой причине все концерты певицы решено перенести на поздний срок. Даты мероприятий пока не озвучены.