МакSим застукали в баре на фоне слухов о злоупотреблении спиртным

От МакSим, которая раньше работала как настоящий профессионал, не осталось и следа.
Провальные концерты певицы уже никого не удивляют. Гастрольный тур по российским городам перенесли из-за невозможности артистки работать.
Отмену выступлений Ирина Абросимова объяснила в соцсетях плохим состоянием здоровья. Но так ли это?
Поклонники исполнительницы стараются верить своей любимице.
Видимо, она действительно нехорошо себя чувствует. Пребывает в интересном положении или зависима от горячительных напитков?
На концерте в Твери 2 апреля МакSим очень странно вела себя на сцене, шаталась, не попадала в ноты и загадочно улыбалась.
А тут еще журналист издания Super.ru заметил знаменитость в баре, где она затягивалась кальяном в 15:00, хотя недавно чуть было не погибла из-за воспаления легких.