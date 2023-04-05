МакSим застукали в баре на фоне слухов о злоупотреблении спиртным

От МакSим, которая раньше работала как настоящий профессионал, не осталось и следа.

Провальные концерты певицы уже никого не удивляют. Гастрольный тур по российским городам перенесли из-за невозможности артистки работать.

Отмену выступлений Ирина Абросимова объяснила в соцсетях плохим состоянием здоровья. Но так ли это?

Поклонники исполнительницы стараются верить своей любимице.

Видимо, она действительно нехорошо себя чувствует. Пребывает в интересном положении или зависима от горячительных напитков?

На концерте в Твери 2 апреля МакSим очень странно вела себя на сцене, шаталась, не попадала в ноты и загадочно улыбалась.

А тут еще журналист издания Super.ru заметил знаменитость в баре, где она затягивалась кальяном в 15:00, хотя недавно чуть было не погибла из-за воспаления легких.