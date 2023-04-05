Ди Каприо снова завел новую пассию, которой больше 25 лет

В последнее время Леонардо Ди Каприо изменяет себе, заводя отношения с красавицами, перешагнувшими 25-летний рубеж.

Звезда Голливуда не так давно состоял в отношениях с моделью Джиджи Хадид, которой целых 27 лет. Правда, отношения знаменитостей долго не продлились.

Посвященные в вопрос знакомые пары отмечали, что Джиджи оказалась скучноватой для Ди Каприо, который любит проводить время в шумных местах.

Хадид же предпочитала проводить вечера со своей маленькой дочкой, что было не по нраву голливудскому сердцееду.

Теперь же Лео обратился свое внимание на 28-летнюю ведущую Майю Джаму, которая является звездой рейтинговых телепроектов.

Издание "The Sun" сообщает, что звезда "Титаника" отправил Джаме букет роскошных цветов после того, как они познакомились в компании общих друзей.

После этого парочку не раз замечали вместе в Нью-йорке, а в прошлом месяце возлюбленных удалось заснять во французской столице.