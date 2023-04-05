На нашей планете водятся и намного более суровые мухи, которые просто поражают своими способами продолжать род.

Разные виды оводов способны откладывать D. T. John, MSPH, PhD, W. A. Petri, Jr. MD, PhD. Markell and Voge’s Medical Parasitology яйца под кожу человека, чтобы личинки питались тканями хозяина.

Во взрослом состоянии у них отсутствует ротовой аппарат. Жирок они нагуливают в молодости, ползая под эпидермисом и в слизистой своих жертв, создавая ужасные опухоли, напоминающие крупные угри.

Иногда, когда хозяин случайно проглатывает яйца оводов, те могут вырастать и в его кишечнике, и в прочих внутренних органах, куда их занесёт кровотоком.

Помимо оводов, подобными издевательствами занимаются D. T. John, MSPH, PhD, W. A. Petri, Jr. MD, PhD. Markell and Voge’s Medical Parasitology вольфартовые мухи — эти вообще могут отложить за раз по сотни полторы яиц на слизистые оболочки жертвы. Например, в нос и рот.

Профилактика:

Чистоплотность и тщательное соблюдение гигиены сведут L. S. Roberts, J. Janovy. Foundations of Parasitology вероятность заражения личинками мух практически к нулю.

Устанавливайте в жилых помещениях москитные сетки и занавески от насекомых, используйте ловушки от мух, не оставляйте без присмотра пищу на открытом воздухе.

Если отправитесь на природу в места, где водятся оводы, надевайте плотную одежду.