Это паразитарное простейшее носит также говорящее название «мозгоядная амёба»

Затем оно, перемещаясь по обонятельным нервам, попадает прямо в головной мозг, где начинает активно размножаться, заселяя все его отделы.

Примерно через неделю после заражения человек ощущает Brain‑Eating Amoeba: What to Know / WebMD такие симптомы, как лихорадка, головная боль и тошнота, и ему становится труднее двигать головой.

По мере прогрессирования инфекции развивается невнимательность, нарушение координации, судороги и галлюцинации. Заканчивается всё комой и смертью.

Заболевание это называется первичным амёбным менингоэнцефалитом, или неглериазом.

Болезнь практически всегда смертельна.

По всему миру известно Primary Amebic Meningoencephalitis — Arizona, Florida, and Texas / CDC порядка семи случаев, когда заражённые выжили и исцелились без неврологических повреждений — почему так, до сих пор неясно.

Существуют препараты против неглерии Фоулера, но они в основном только замедляют ход заражения.

Профилактика:

Не купаться в грязной воде, но если всё-таки очень хочется, предварительно надеть изолированную маску или акваланг с подачей воздуха из баллона.