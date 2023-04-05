Собчак высмеяла Брухунову за неуместный наряд, хотя все вещи дорогие

Татьяну Брухунову не раз обвиняли в безвкусице. Она приобретает дорогие вещи, но сочетать их умело ей не дано.

Знаменитость чаще отдает предпочтение отечественным брендам, но и от западных отказаться не может.

Известная модница Ксения Собчак взяла моду обсуждать образы супруги Евгения Петросяна, вычисляя стоимость вещей.

По подсчетам знаменитой блондинки, последний весенний образ обошелся Татьяне в 500 000 российских рублей. Интересно, что кругленькая сумма получилась без учета стоимости пальто, так как прозводителя не удалось вычислить.

От образа Брухуновой остались не в восторге ни Собчак, ни ее подписчики.

Интернет-пользователи обвинили жену сатирика в отсутствии вкуса, в том, что та накупила дорогой одежды, а выглядит как колхозница.

Некоторые сравнили наряд знаменитости с юмором ее известного мужа.

Примечательно, что внешний вид Брухуновой ругают и специалисты. Стилист Омар Байрамов признался, что не понимает, как такая красивая и молодая дама может настолько странно сочетать дорогие, качественные вещи.