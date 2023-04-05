И подкормка, и защита: почему луковая шелуха незаменима на огороде

Луковую шелуху желательно собирать в течение зимы, чтобы потом хватило средства на все рецепты. А их множество.

К примеру, на огороде для полива овощных культур отлично работает такой отвар: 1 ст. шелухи, залитый 1 л воды, кипятить 5-6 минут, укутать и настаивать сутки. Затем процедить, разбавить водой в соотношении 1:5. Поливать растения 2 раза в неделю.

Второй варинт идеально подходит для ухода за ягодными и декоративными кустарниками, мнолетними цветами, плодовыми деревьями.

Для его приготовления нужно 1 ст. луковой шелухи залить 10 л воды, настаивать на солнце 4 суток, процедить. Перед поливом разбавить водой в соотношении 1:2 и можно поливать.

Если огурцы стали желтеть, опять-таки выручит луковый раствор. Для этого поллитра шелухи залить 10 л воды и кипятить 5 минут. Дать 2 часа настояться, процедить. Развести водой в соотношении 1:7 и опрыскать растение. Такое средство помогает и от тли на огороде.