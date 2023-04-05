МИД РФ: Запад отказался сотрудничать с Россией в ущерб себе

По словам дипломата, которые прозвучали в ходе дискуссии на заседании клуба «Валдай», в Кремле осознают, что доверие к Западу утрачено. Как отметил Биричевский, в России все увидели, как недавние партнёры Москвы выстреливали себе в ногу, отказываясь от сотрудничества с Россией сугубо по политическим причинам в ущерб и в убыток себе. Биричевский подчеркнул, что, если оценивать уже выстроенные довольно серьёзные тесные связи экономики, финансов, других сфер деятельности между Западом и Россией, то ситуация, сложившаяся сейчас, не поддаётся никаким объяснениям и логике.

Дипломат отметил, что данная ситуация — не сиюминутная. В России осознают, что она сформировалась надолго. При этом Биричевский напомнил, что Доверие завоевывается в течение длительного времени, а утрачивается очень быстро, причем вернуть его вернуть бывает сложно или невозможно.