Бондарчук рассказала, как растит свою дочь, страдающую ДЦП

Варваре Бондарчук уже 24 года. С детства дочь знаменитых Федора и Светланы Бондарчук страдает от ДЦП.

Звездная мать девушки не любит распространяться о болезни и жизни дочери, хотя в одном из последних своих интервью сделала исключение из правил.

Светлана назвала наследницу удивительной девочкой, живущей прекрасной жизнью, несмотря на ДЦП.

Бондарчук отметила, что у Варвары есть все, что требуется, а главное близкие, которые ее обожают.

Не забыла 54-летняя ведущая и модель упомянуть о своем старшем наследнике Сергеее, родившемся в 1991 году.

Звезда экрана назвала сына своим "любимым взрослым ребенком", добавив, что молодой человек стал самостоятельной единицей.

Бондарчук-младший занимается продюсированием, режиссурой интересных кинопроектов. Также Сергей снимается на экране сам.