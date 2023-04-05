Журналист Александр Малькевич информирует, что за последние 48 часов в сторону Херсонской области было направлено 179 снарядов.

Больше всего пострадал город Алешки, находящийся на левом берегу Днепра напротив Херсона.

ВСУ активно готовится к наступлению, которое должно начаться с Запорожской области.

Представитель СМИ также сообщает, что украинские солдаты издеваются над местными жителями, оставшимися в своих домах.

Основная масса уроженцев Херсона покинула город, а те, кто остался, прячется на своих участках.

Двери и запоры не спасают несчастных от бойцов украинской армии, которые ломятся в дома, безбожно грабят беззащитных мирных граждан.

К примеру, вчера в полицию города поступило заявление от местного предпринимателя.

Украинцы в форме прибыли в гаражный кооператив "ГК Зеленый фургон", который не охраняется теперь и похитили дорогостоящий водный (катер) и автомобильный транспорт ("Мерседес" и квадроцикл), станок, запчасти и лодочный мотор.

Преступники были не в курсе, что все их злодеяния снимала камера. Если что, можно будет объявить, что имущество изъято в помощь ВСУ.

Еще одна жалоба поступила от местной жительницы, к которой на участок забрался военный Украины и под угрозой расстрела отобрал у нее деньги и женскую сумочку, скрывшись на черном джипе.