Самые вкусные огурцы: как за ними ухаживать, чтобы урожай не разочаровал

Огурцы - одни из базовых овощей. Чтобы их урожай радовал - так же, как и вкус, нужно придерживаться проверенных методик ухода за культурой. И начинать с момента посадки.

В средней полосе сеять семена в лунку можно в конце апреля. Замачивать семена не обязательно: лучше сеять их сухими, по 2 штуки в лунку. Чтобы защитить от возвратных заморозков, всходы нужно накрыть обрезанными пластиковыми бутылками.

С наступлением устойчивого тепла укрытия нужно снять и грядки мульчировать подвяленной травой. Поливать 2-3 раза в неделю, регулярно рыхлить.

Перед цветением внести под корень настой золы (поллитра золы на 10 л воды, настаивать сутки). После цветения два-три раза подкормить зеленым настоем (в дело можно пустить крапиву, одуванчики, чистотел).

Для приготовления настоя травы заложить в бочку, залить водой до верха, настаивать 2-3 недели. Потом концентрат развести водой в соотношении 1:10.

В мае для лучшего роста посадки можно обрызгать средством Экосила. Плети подвязать к потолку теплицы. Плодоносить огурцы будут все лето, причем первый урожай можно будет снять уже в середине июня.