Британцы высмеяли фото, на котором Клеверли схватил Кулебу за пиджак

В среду, 5 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли провели рабочую встречу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, по итогам которой политики опубликовали совместное фото. После того, как фотоснимок оказался в интернете, многие из пользователей британского сегмента Twitter сочли данную публикацию странной.

Дело в том, что на фотографии Клеверли держит Кулебу за пиджак, приблизив своё лицо вплотную к украинскому политику. При этом главы МИД обоих государств пристально смотрят друг другу в глаза, а сам Дмитрий Кулеба выглядит немного испуганным, что-то говоря в момент работы фотографа.

Комментаторы британского сегмента Twitter, считают, что министры иностранных дел выбрали неудачную фотографию для обнародования, поскольку на ней политики предстают перед общественностью не в лучшем свете из-за того, что поведение Джеймса Клеверли в отношении Дмитрия Кулебы выглядит агрессивным.

Некоторые из пользователей Twitter сошлись во мнении, что хватание высокопоставленного украинского дипломата за пиджак не выглядит дружественным поведением со стороны британского политика. Другие же юзеры мессенджера оставили множеством лайков под комментарием со словами "какой стыд".

Характерно, что ранее Дмитрий Кулеба настаивал на передаче подводных лодок Украине странами коллективного Запада, пытаясь убелить зарубежных лидеров в реалистичности выполнения своего требования.