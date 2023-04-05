Милонов требует ареста российского имущества комиков Долгополого и Оганесяна за пародию на теракт в Питере

Российские комики Гарик Оганесян и Александр Долгополый представили пародию на теракт в северной столице РФ, в результате которой погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Знаменитости покинули Россию и выступают с концертами за рубежом. Скандальный номер артисты представили на сцене Берлина.

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, юмористы должны понести суровое наказание.

Политик считает, что запрещать комикам въезд на территорию РФ не нужно, так как будет возможность взять их под стражу.

Милонов убежден, что по факту должно быть возбуждено уголовное дело. Имущество и счета горе-артистов на территории российского государства следует арестовать.

Общественный деятель назвал юмористов подонками. Он убежден, что после глумления над трагедией, не будет жизни Оганесяну не только в РФ, но и на Кавказе, где за подобное его будут считать негодяем.