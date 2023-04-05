Глюкоза перенесла 2 операции из-за ошибки врачей-итальянцев

Будучи в Италии, Глюкоза сильно повредила ноготь на большом пальце ноги. За помощью российская знаменитость обратилась в местную больницу.

Медики приняли решение удалить ноготь, чего делать было ни в коем случае нельзя (об этом исполнительница узнала позднее).

Под удаленным ногтем были повреждены ткани, что не давало возможности вырасти новому ногтю.

Ошибка итальянских врачей привела к тому, что потребовалось хирургическое вмешательство и не одно.

Две тяжелых операции пришлось пережить Наталье Чистяковой-Ионовой (настоящее время артистки), чтобы оживить ткани.

К счастью, сейчас ноготь почти вырос, осталось совсем чуть-чуть.