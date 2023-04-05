Дочь Легкоступовой нелестно высказалась в адрес вдовца покойной матери Фирсова, который женился

Анетта Бриль, являясь дочерью покойной исполнительницы Валентины Легкоступовой, на новость о женитьбе вдовца ее матери Юрия Фирсова отреагировала очень резко.

Она всем своим видом показывала, что относится к экс-супругу родительницы пренебрежительно.

Бриль заверила журналистов, что личная жизнь загубившего ее мать Фирсова ей глубоко безразлична.

Напоследок наследница певицы пожелала журналистам хорошего настроения и весны, намекая на то, чтобы не лезли в ее и ее близких жизнь.

Фирсов женился через 3 года после кончины супруги. Некоторые поклонники осудили предпринимателя за то, что горевал недолго.

На что Юрий ответил, что Валентина не хотела бы его видеть унывающим.