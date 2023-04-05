Кучера заявил, что Пугачева перестала для него существовать

Актер и ведущий Оскар Кучера утверждает, что для него Алла Пугачева больше не существует.

Звезда экрана недоумевает по поводу высказывания исполнительницы, когда она, по его словам, пела сначала для плебеев, а потом для рабов.

Кучера по какой-то причине причислил себя к этой категории людей и страшно обиделся на Аллу Борисовну.

Фраза имела несколько иное звучание: "Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами" и была направлена в адрес хейтеров, не дававших певице покоя.

Чего только стоят послания Пугачевой на Останкинской башни с нецензурной бранью.

Оскар не отрицает, что Алла Борисовна не перестала быть замечательной артисткой, но он позвонил, куда следует, потребовав не начислять ей проценты с композиций из-за ее нелестных высказываний в адрес соотечественников.

О том, вняли ли, "где следует", просьбе актера, история умалчивает.