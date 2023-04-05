На подушке из опилок: в чем плюс такого способа выращивания огурцов

Огуречная грядка на подложке из опилок гарантирует отличный урожай. Готовить ее нужно заранее.

Для этого 3 ведра опилок залить ведром навозной жижи, разведенной напополам с водой либо раствором аммиачной селитры (70 г на 10 л воды). Все перемешать и оставить на сутки.

Будущую грядку нужно равномерно посыпать подготовленными опилками: этого объема хватит примерно на 8-10 кв.м.

Сверху рассыпать смесь из 2 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. сульфата калия, 1 ст. древесной золы, 1 ч.л. мочевины (норма для 1 кв.м).

Все перекопать, сформировать грядку и на несколько дней оставить под пленкой.

На основе опилок, увлажненных водой или навозной жижей, также можно сделать компост: для этого 1 куб.м опилок смешать со 100 кг навоза и 10 кг птичьего помета. Для ускорения процесса можно добавить скошенную траву, опавшую листву или растительные отходы.