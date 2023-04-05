Поплавская назвала комиков Оганесяна и Долгополова стервятниками из-за пародии на теракт в Санкт-Петербурге

Яна Поплавская резко высказалась в своем Телеграм-канале в адрес стендап-комиков Александра Долгополова, числившегося автором шоу "Вечерний Ургант", и Гарика Оганесяна.

Юмористы, выступая на сцене Берлина, представили зрителями номер-пародию на теракт в Питере, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

Дарью Трепову, передающую статуэтку, изображал Долгополов, а покойного ныне Татарского Оганесян.

Звезда экрана назвала артистов стервятниками, слетевшимися на запах еще неостывшего тела покойного.

Поплавская убеждена, что глумиться над трагедией могут лишь нелюди, у которых не осталось ничего святого.

Трагедия произошла 2 апреля во время встречи военного корреспондента, когда в его руках взорвался "подаренный" ему бюст.