Посадить малину правильно: тогда можно рассчитывать на суперурожай

Малина не выносит долгого затенения, потому для нее нужно подобрать место, где достаточно солнечного света. А также - защищенное от ветра. Низины или впадины, где застаивается вода, не подойдут.

Наиболее подходящие грунты - дерново-подзолистые. А вот кислый субстрат растение не любит, оно также плохо растет на песке.

Для посадки нужно очень хорошо разрыхлить почву - глубиной на полметра.

Каждую посадочную лунку на две трети объема заполнить 5-6 кг перепревшего навоза или компоста, около 150 г суперфосфата, 40-50 г калийных удобрений.

Все перемешать с землей, затем сделать небольшую прослойку из верхнего плодородного слоя почвы. Разложить на нем корни растения, и засыпать неудобренной землей.

Высаживают саженцы малины примерно через полметра один от одного. Ширина междурядий - 1,8 м. Корневую шейку нельзя ни заглублять, ни выпячивать: в идеале она должна быть на уровне поверхности почвы.

После посадки надземную часть нужно укоротить до 20 см и поливать из расчета 4 л воды на куст.