Канадская полиция обвиняет «Исламское государство» в нападении на автобус

Сегодня канадские власти предъявили обвинение 28-летнему Абдулу Азизу Каваму в том, что он в субботу утром зарезал пассажира автобуса и напал на другого человека.



Пассажир получил удар ножом в шею, и, по словам полиции, он был серьезно ранен, хотя его жизни больше ничего не угрожает.



Перед тем, как ударить ножом, Кавам приставил нож к шее другого человека, ожидавшего на автобусной остановке, хотя тому человеку удалось уйти без травм.



Кавам был арестован вскоре после нападения и в понедельник предстал перед судом в Суррее, на тихоокеанском побережье Канады, где ему были предъявлены обвинения в терроризме.



По словам канадских прокуроров, он действовал "в интересах, по указанию или в связи" с Исламским государством. В 2020 году вооруженный молотком 32-летний Саад Ахтар убил женщину на одной из улиц Торонто.



После убийства Ахтар положил на тело женщины записку с лозунгом группировки "Исламское государство". В 2021 году Ахтар был приговорен к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения в течение 25 лет.