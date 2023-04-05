Сегодня канадские власти предъявили обвинение 28-летнему Абдулу Азизу Каваму в том, что он в субботу утром зарезал пассажира автобуса и напал на другого человека.
Пассажир получил удар ножом в шею, и, по словам полиции, он был серьезно ранен, хотя его жизни больше ничего не угрожает.
Перед тем, как ударить ножом, Кавам приставил нож к шее другого человека, ожидавшего на автобусной остановке, хотя тому человеку удалось уйти без травм.
Кавам был арестован вскоре после нападения и в понедельник предстал перед судом в Суррее, на тихоокеанском побережье Канады, где ему были предъявлены обвинения в терроризме.
По словам канадских прокуроров, он действовал "в интересах, по указанию или в связи" с Исламским государством. В 2020 году вооруженный молотком 32-летний Саад Ахтар убил женщину на одной из улиц Торонто.
После убийства Ахтар положил на тело женщины записку с лозунгом группировки "Исламское государство". В 2021 году Ахтар был приговорен к пожизненному заключению без права условно-досрочного освобождения в течение 25 лет.
Канадская полиция обвиняет «Исламское государство» в нападении на автобус
Канадская полиция заявила в понедельник, что нападение с ножевым ранением на городской автобус в Суррее в субботу было террористическим актом, совершенным во имя джихадистской группировки "Исламское государство".
Сегодня канадские власти предъявили обвинение 28-летнему Абдулу Азизу Каваму в том, что он в субботу утром зарезал пассажира автобуса и напал на другого человека.
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