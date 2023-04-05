Нападение на детский сад в Бразилии: Мужчина убил четырех детей в Блуменау

Еще четыре ребенка были ранены 25-летним мужчиной, который вошел в детский сад в среду около 09:00 по местному времени (12:00 GMT). Представители больницы сообщили, что все раненые были в возрасте до трех лет.



Полиция сообщила местным СМИ, что нападавший сдался и что он был взят под стражу. Пожарные сообщили, что в момент нападения в яслях находилось около 40 детей.



Они добавили, что нападавший перепрыгнул через стену, чтобы попасть в здание, и, по всей видимости, выбирал жертв наугад. Родители прибежали в детский сад, когда стало известно о происшествии.



Городские власти приостановили занятия в Блуменау по крайней мере до завтрашнего дня.