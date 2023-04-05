Еще четыре ребенка были ранены 25-летним мужчиной, который вошел в детский сад в среду около 09:00 по местному времени (12:00 GMT). Представители больницы сообщили, что все раненые были в возрасте до трех лет.
Полиция сообщила местным СМИ, что нападавший сдался и что он был взят под стражу. Пожарные сообщили, что в момент нападения в яслях находилось около 40 детей.
Они добавили, что нападавший перепрыгнул через стену, чтобы попасть в здание, и, по всей видимости, выбирал жертв наугад. Родители прибежали в детский сад, когда стало известно о происшествии.
Городские власти приостановили занятия в Блуменау по крайней мере до завтрашнего дня.
Нападение на детский сад в Бразилии: Мужчина убил четырех детей в Блуменау
По меньшей мере четверо детей были убиты мужчиной с топором в детском саду в городе Блюменау на юге Бразилии, сообщают местные власти.
Еще четыре ребенка были ранены 25-летним мужчиной, который вошел в детский сад в среду около 09:00 по местному времени (12:00 GMT). Представители больницы сообщили, что все раненые были в возрасте до трех лет.
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СК РФ занимается оценкой действий Долгополого и Оганесяна, представивших пародию на теракт в Питере
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Запрет российских легкоатлетов на участие в международных турнирах нарушает Олимпийскую хартию
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