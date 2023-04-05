КТК планирует прокачать 66 млн тонн нефти по трубопроводной системе в 2023 году

"В 2023 году КТК готов выполнить все заявки грузоотправителей в полном объеме. Мы прогнозируем, что объемы транспортировки по трубопроводной системе составят около 66 млн. метрических тонн нефти", - сказал топ-менеджер.

КТК готова принимать более высокие номинации грузоотправителей после завершения основных работ, влияющих на увеличение пропускной способности.



"Проект по расширению пропускной способности нефтепроводной системы КТК, завершенный в 2017 году, и реализуемая в настоящее время программа по оптимизации пропускной способности позволяют транспортировать около 72,5 млн метрических тонн нефти в год с территории Казахстана и до 83 млн метрических тонн нефти через территорию Российской Федерации.

Это уже обеспечило консорциуму значительный профицит мощности, позволяющий удовлетворить все заявки грузоотправителей, и поэтому мы пока не планируем дальнейшего увеличения мощности трубопровода Тенгиз - Новороссийск", - отметил Кабылдин.