Президент УЕФА Александер Чеферин переизбран на очередной четырехлетний срок

Выступая после своего избрания, Чеферин обратился к участникам Конгресса в Лиссабоне со словами: "Это большая честь, но в основном это большая ответственность перед ... футболом".



"Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать", - добавил новоизбранный президент УЕФА.



Чеферин был избран 7-м президентом УЕФА в сентябре 2016 года. Он победил на внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах, получив 42 голоса, тогда как его единственный соперник, вице-президент УЕФА Михаэль ван Прааг, набрал 13 голосов.



Словенский футбольный чиновник сменил на этом посту француза Мишеля Платини, который ушел в отставку в начале 2016 года после того, как был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на четыре года. Новый президент УЕФА был избран на срок два с половиной года до выборов на 43-м очередном Конгрессе УЕФА.