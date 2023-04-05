Выступая после своего избрания, Чеферин обратился к участникам Конгресса в Лиссабоне со словами: "Это большая честь, но в основном это большая ответственность перед ... футболом".
"Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать", - добавил новоизбранный президент УЕФА.
Чеферин был избран 7-м президентом УЕФА в сентябре 2016 года. Он победил на внеочередном конгрессе УЕФА в Афинах, получив 42 голоса, тогда как его единственный соперник, вице-президент УЕФА Михаэль ван Прааг, набрал 13 голосов.
Словенский футбольный чиновник сменил на этом посту француза Мишеля Платини, который ушел в отставку в начале 2016 года после того, как был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на четыре года. Новый президент УЕФА был избран на срок два с половиной года до выборов на 43-м очередном Конгрессе УЕФА.
Президент УЕФА Александер Чеферин переизбран на очередной четырехлетний срок
55-летний словенский президент европейского руководящего футбольного органа был единственным кандидатом на выборах, которые состоялись в рамках 47-го очередного конгресса УЕФА в португальском Лиссабоне 5 апреля.
Выступая после своего избрания, Чеферин обратился к участникам Конгресса в Лиссабоне со словами: "Это большая честь, но в основном это большая ответственность перед ... футболом".
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