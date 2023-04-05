Продажи АвтоВАЗа в первом квартале выросли на 22% до 64 200 автомобилей

К концу марта 2023 года АвтоВАЗ продал 23 300 автомобилей, что на 90% больше, чем в марте прошлого года.



Объем продаж Lada Granta не изменился по сравнению с февралем 2022 года и составил 16 200 автомобилей. Это на 373,5% больше, чем в марте 2022 года, когда АвтоВАЗ прекратил поставки комплектующих от зарубежных поставщиков. Кроме того, в отчетном месяце было продано 2 700 внедорожников Niva Legend (+212,1% по сравнению с мартом 2022 года).

Продажи Niva Travel выросли на 83,1% по сравнению с мартом прошлого года и составили 3 700 автомобилей.



Продажи АвтоВАЗа в 2022 году составили 188 600 автомобилей. При этом, по собственным оценкам компании, ее доля на российском авторынке по итогам прошлого года достигла 27,9%. В 2021 году на российском рынке было продано 350 700 автомобилей "АвтоВАЗа", а в 2022 году падение продаж составило 46%.