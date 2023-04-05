Компания, заменившая Inditex в России, откроет в мае более 200 магазинов

"Все магазины готовы к открытию - их на сегодняшний день более 200. Официальное открытие запланировано на май", - сказал он.

"У Inditex было примерно в 1,5 раза больше магазинов, но новые владельцы говорят, что если продажи будут удовлетворительными, они неизбежно расширят свою сеть", - сказал он.



Одним из основных условий соглашения, по словам Евтухова, является сохранение рабочих мест. "В настоящее время в группе работают 4 200 человек", - добавил он.

"Представители нового владельца подтвердили, что они сохраняют численность сотрудников и сейчас начинают набирать новых специалистов и, скорее всего, увеличат штат", - добавил он.



Ранее в среду Министерство промышленности и торговли России сообщило ТАСС, что магазины одежды группы Inditex (владелец Zara, Pull&Bear и других торговых сетей), покинувшей Россию, откроются в апреле-мае под новыми названиями - Maag, Dub, Ecru и Vilet. "Inditex Group передает все свои торговые площади, имеющиеся в настоящее время в России, новым владельцам. Магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru и Vilet", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.