Запрет российских легкоатлетов на участие в международных турнирах нарушает Олимпийскую хартию

17:47 2023-04-05

Нынешнее отстранение российских легкоатлетов от участия в международных турнирах противоречит основным ценностям Олимпийской хартии, заявил в среду президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.

"В своем письме в адрес Всемирной ассоциации легкой атлетики мы выразили свое несогласие с решением организации, которое противоречит Олимпийской хартии", - сказал Иванов журналистам.

Глава РУСАФ подтвердил, что в рамках Всемирной организации легкой атлетики, которая является всемирным руководящим органом по легкой атлетике и смежным видам спорта, будет создана рабочая группа для решения вопроса о восстановлении российских спортсменов в качестве участников международных турниров.