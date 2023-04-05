Запрет российских легкоатлетов на участие в международных турнирах нарушает Олимпийскую хартию

"В своем письме в адрес Всемирной ассоциации легкой атлетики мы выразили свое несогласие с решением организации, которое противоречит Олимпийской хартии", - сказал Иванов журналистам.



Глава РУСАФ подтвердил, что в рамках Всемирной организации легкой атлетики, которая является всемирным руководящим органом по легкой атлетике и смежным видам спорта, будет создана рабочая группа для решения вопроса о восстановлении российских спортсменов в качестве участников международных турниров.