"В своем письме в адрес Всемирной ассоциации легкой атлетики мы выразили свое несогласие с решением организации, которое противоречит Олимпийской хартии", - сказал Иванов журналистам.
Глава РУСАФ подтвердил, что в рамках Всемирной организации легкой атлетики, которая является всемирным руководящим органом по легкой атлетике и смежным видам спорта, будет создана рабочая группа для решения вопроса о восстановлении российских спортсменов в качестве участников международных турниров.
Запрет российских легкоатлетов на участие в международных турнирах нарушает Олимпийскую хартию
17:47 2023-04-05
Нынешнее отстранение российских легкоатлетов от участия в международных турнирах противоречит основным ценностям Олимпийской хартии, заявил в среду президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов.
"В своем письме в адрес Всемирной ассоциации легкой атлетики мы выразили свое несогласие с решением организации, которое противоречит Олимпийской хартии", - сказал Иванов журналистам.
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18:00
Наталья Гончарова
СК РФ занимается оценкой действий Долгополого и Оганесяна, представивших пародию на теракт в Питере
Глава СК Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства дать правовую оценку номера Александра Долгополого и Гарика Оганесяна, выступивших на сцене Берлина с пародией на теракт в северной столице РФ.
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