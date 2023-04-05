В России ежедневно регистрируется 8 636 случаев заболевания COVID, 36 смертей

17:49 2023-04-05

Число случаев заболевания COVID-19 в России за прошедшие сутки выросло на 8 636 и составило 22 679 739, сообщил в среду антикоронавирусный кризисный центр.

Днем ранее был зарегистрирован 7 141 случай заболевания.

За прошедшие сутки в России с КОВИД-19 было госпитализировано 1 294 человека, что на 14,5% меньше, чем днем ранее. В 31 регионе число госпитализированных увеличилось, в 46 регионах - уменьшилось.

В восьми регионах ситуация не изменилась. Днем ранее в больницы были доставлены 1513 человек.

По данным антикоронавирусного кризисного центра, число случаев заболевания COVID-19 в Москве за последние сутки выросло на 1 519 против 965 случаев днем ранее и достигло 3 483 666.

В Санкт-Петербурге число случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 947 против 998 днем ранее и достигло 1 922 645.