В России ежедневно регистрируется 8 636 случаев заболевания COVID, 36 смертей

Днем ранее был зарегистрирован 7 141 случай заболевания.



За прошедшие сутки в России с КОВИД-19 было госпитализировано 1 294 человека, что на 14,5% меньше, чем днем ранее. В 31 регионе число госпитализированных увеличилось, в 46 регионах - уменьшилось.

В восьми регионах ситуация не изменилась. Днем ранее в больницы были доставлены 1513 человек.



По данным антикоронавирусного кризисного центра, число случаев заболевания COVID-19 в Москве за последние сутки выросло на 1 519 против 965 случаев днем ранее и достигло 3 483 666.

В Санкт-Петербурге число случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки увеличилось на 947 против 998 днем ранее и достигло 1 922 645.