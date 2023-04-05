Художники и активисты хотят, чтобы ЕС ускорил запрет принудительного труда

По данным Международной организации труда (МОТ), агентства ООН, в 2021 году эта форма современного рабства затронула около 27 миллионов человек по всему миру.



Мода - одна из отраслей, наиболее зависимых от таких работников. Дизайнер Луиза Синь осветила эту проблему, устроив показ мод для членов Европейского парламента.



"Я думаю, что искусство может тронуть людей так, как не может политика. Это очень прямое, от сердца к сердцу, представление, которое я всегда стараюсь делать. Я действительно верю, что лучший способ добиться перемен - это измениться самой", - сказала она Euronews после мероприятия во вторник.



Участник кампании против принудительного труда и лауреат премии Сахарова - высшей награды ЕС за правозащитную деятельность - является одним из тех представителей гражданского общества, которых хотели услышать законодатели, приступившие к анализу предложения Европейской комиссии о запрете на рынке ЕС продукции, произведенной с использованием принудительного труда, представленного в сентябре прошлого года.