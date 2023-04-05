Пиар-менеджер Макsим Богушеская сообщила о том, беременна ли певица

Яна Богушевская посетовала, что ссоры внутри творческого коллектива стали достоянием общественности.

Пиар-менеджер заявила, что теперь вместо того, чтобы полноценно лечиться, МакSим будет переживать по этому поводу.

Богушевская отметила, что исполнительница не находится в интересном положении, а как любой смертный может набрать вес.

Сотрудница певицы призвала отнестись к ситуации с пониманием и не сочинять небылицы.

Поклонники не знают чему верить. То сообщается, что Ирина Абросимова больна, то представители СМИ выкладывают в Сеть кадры, где знаменитость курит кальян и потребляет горячительные напитки.