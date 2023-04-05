Чтобы от клеща не осталось и следа: для этого нужен один неожиданный компонент

Как избавиться от почкового клеща на смородине, если химию применять не хочется абсолютно? Нужно присмотреться к народным способам. И лучше выбрать самые проверенные из них.

Оптимальный срок обработки - период до цветения, на стадии выдвижения цветоносов.

Для этого 200 г хозяйственного мыла натереть на терку, залить поллитром воды, настоять ночь. К утру, когда мыло разбухнет, к нему нужно добавить 100-150 мл подсолнечного масла (желательно нерафинированного).

Можно взять соевое масло - как и в нерафинированном, в нем есть токсичные для клещей вещества. Все перемешать до однородного состояния.

Затем этот концентрат развести в 10 л воды, перемешать и сразу же обработать кусты. Этот рецепт позволит избавиться и от тли.

Такая смесь действует на вредителя путем закупорки его дыхалец, и он ликвидируется.