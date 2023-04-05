Черные ящики были извлечены из 2 вертолетов Black Hawk, в результате крушения которых погибли 9 солдат

"Мы не можем назвать сроки завершения расследования", - сказал подполковник Тони Хофлер, пресс-секретарь 101-й воздушно-десантной дивизии (воздушно-штурмовой). "Продолжительность расследования определяется тщательным анализом всех факторов".



Также было объявлено, что трое из девяти солдат, погибших в катастрофе, были посмертно повышены в звании до следующего более высокого класса, и что церемония почетного повышения будет проведена с семьями погибших позднее.



Согласно заявлению 101-й воздушно-десантной дивизии (воздушно-штурмовой), посмертное повышение получили капрал Эмили Мари Ив Боланос, получившая звание сержанта, старший прапорщик 2-го класса Закари Эспиноза, получивший звание старшего прапорщика 3-го класса, и прапорщик 1-го класса Аарон Хили, получивший звание старшего прапорщика 2-го класса.