Боб Ли, основатель Cash App и бывший руководитель Square, умер в возрасте 43 лет

"Боб был динамо-машиной, силой природы", - сказал в заявлении ABC News Джошуа Голдбард, генеральный директор MobileCoin.

"Он был создан для мира, который рождается прямо сейчас, он был ребенком мечты, и все, что он себе представлял, независимо от того, насколько безумно, он воплощал в жизнь", - добавил Голдбард.

В 2000-х годах Ли работал в Google, где помогал разрабатывать Android.



Компания Cash App и Департамент полиции Сан-Франциско не сразу ответили на просьбу о комментарии. С Ли осталась его жена Криста и двое детей.



"Настоящее резюме Боба - это сердца и умы, которых он коснулся за время своей жизни на земле", - сказал Голдбарб. "Наследие Боба - это чувство, что вы можете что-то изменить, если постараетесь, и, конечно, его удивительные дети".