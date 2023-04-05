Психолог Рощин стремление Киркорова менять внешность назвал кризисом среднего возраста

Дыхание смерти и приближение старости толкает исполнителя Филиппа Киркорова на многочисленные ухищрения со своей внешностью.

Такого мнения придерживается социальный психолог Алексей Рощин, называя такие особенности поведения 55-летнего артиста кризисом среднего возраста.

Его переодевания в подростка специалист называет страхом смерти.

Эксперт заметил, что у Филиппа Бедросовича наблюдается кризис 40 лет, который может проявляться у разных людей в разном возрасте. Признаками этого периода являются ощущение того, что прожито больше, чем осталось, изменение внешности.

По словам Рощина, у знаменитости ярко выраженные симптомы непростого периода в жизни.