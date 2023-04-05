Дальние бомбардировщики приняли участие в совместных воздушных учениях с истребителями США и Южной Кореи над Корейским полуостровом, сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Оно заявило, что это первое развертывание американских бомбардировщиков B-52 на полуострове за последний месяц.
Учения "демонстрируют твердую решимость альянса (Южной) Кореи и США и его совершенную готовность быстро и решительно ответить на любую провокацию Северной Кореи", - говорится в заявлении генерал-лейтенанта Пак Ха Сика, командующего оперативным командованием ВВС Южной Кореи.
Вооруженные силы Южной Кореи и США расширяют свои совместные военные учения в ответ на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи.
В прошлом месяце союзники провели крупнейшие за последние пять лет полевые учения и компьютерные симуляции. США также отправили атомный авианосец USS Nimitz на совместные военно-морские учения с Южной Кореей на прошлой неделе и на противолодочные учения США, Южной Кореи и Японии на этой неделе.
США совершают полеты на бомбардировщиках с ядерными боеголовками на фоне напряженности в отношениях с КНДР
Соединенные Штаты вновь направили к Корейскому полуострову бомбардировщики B-52, способные нести ядерное оружие, в качестве демонстрации силы против Северной Кореи на фоне опасений, что Север может провести ядерное испытание.
Дальние бомбардировщики приняли участие в совместных воздушных учениях с истребителями США и Южной Кореи над Корейским полуостровом, сообщило Министерство обороны Южной Кореи. Оно заявило, что это первое развертывание американских бомбардировщиков B-52 на полуострове за последний месяц.