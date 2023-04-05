Итальянский экс-лидер Берлускони госпитализирован в реанимацию

86-летний трехкратный премьер находился в отделении интенсивной терапии в миланской больнице Сан-Раффаэле, клинике, где он обычно получает помощь, сказал министр иностранных дел Антонио Таяни, который также является лидером партии Берлускони Forza Italia. Выступая из Брюсселя, Таяни сказал, что Берлускони был госпитализирован из-за "нерешенной проблемы", связанной с предыдущей инфекцией.



В последние годы у Берлускони был ряд проблем со здоровьем, наиболее значительным из которых было выздоровление от COVID-19 в 2020 году. Тогда он сказал журналистам после выписки из 10-дневной больницы, что болезнь была "коварной" и стала самым опасным вызовом, с которым он когда-либо сталкивался.



У него уже много лет стоит кардиостимулятор, в 2016 году он перенес операцию на сердце по замене аортального клапана и преодолел рак простаты. В январе 2022 года он был госпитализирован в связи с инфекцией мочевыводящих путей.



Только на прошлой неделе Берлускони несколько дней находился на регулярном обследовании в клинике Сан-Раффаэле, где работает его личный врач. В твите от 31 марта после возвращения домой Берлускони поблагодарил "всех, кто хотел послать мысль или знак привязанности в эти дни".