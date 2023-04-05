Чарли Джевис предъявлены обвинения по делу о мошенничестве на 175 миллионов долларов

18:56 2023-04-05

Руководитель технологического стартапа, который когда-то считался выдающимся американским предпринимателем, был арестован и обвинен в мошенничестве за то, что якобы солгал J.P. Morgan Chase, сообщило Министерство юстиции во вторник.

Чарли Джевис, которая ранее была отмечена журналом Forbes как лауреат премии "30 моложе 30 лет", была арестована в понедельник вечером в Нью-Джерси за ложь о количестве клиентов, которых обслуживала ее компания в рамках программы помощи студенческим кредитам, согласно данным Минюста.

"Она лгала непосредственно JPMC и сфабриковала данные в поддержку этой лжи - все для того, чтобы заработать более 45 миллионов долларов на продаже своей компании", - говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса.

"Этот арест должен предупредить предпринимателей, которые лгут для продвижения своего бизнеса, что их ложь настигнет их, и Управление привлечет их к ответственности за то, что они ставят свою жадность выше закона".

Представитель Джевис заявил, что она отрицает обвинения, а ее адвокат отказался от комментариев.