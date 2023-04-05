Чарли Джевис предъявлены обвинения по делу о мошенничестве на 175 миллионов долларов

Чарли Джевис, которая ранее была отмечена журналом Forbes как лауреат премии "30 моложе 30 лет", была арестована в понедельник вечером в Нью-Джерси за ложь о количестве клиентов, которых обслуживала ее компания в рамках программы помощи студенческим кредитам, согласно данным Минюста.



"Она лгала непосредственно JPMC и сфабриковала данные в поддержку этой лжи - все для того, чтобы заработать более 45 миллионов долларов на продаже своей компании", - говорится в заявлении прокурора США Дамиана Уильямса.

"Этот арест должен предупредить предпринимателей, которые лгут для продвижения своего бизнеса, что их ложь настигнет их, и Управление привлечет их к ответственности за то, что они ставят свою жадность выше закона".



Представитель Джевис заявил, что она отрицает обвинения, а ее адвокат отказался от комментариев.