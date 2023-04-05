Бразилец убил 4 детей топором в детском саду

Пожарные штата сообщили, что нападавший перепрыгнул через одну из стен центра, чтобы попасть внутрь. Возраст погибших - от 5 до 7 лет. Мужчина сдался полиции и, судя по всему, не имел отношения к школе. Власти ищут мотив, сказал полицейский детектив тележурналистам в Блюменау.



На кадрах, транслировавшихся по сетям, были показаны плачущие родители у частного детского сада под названием Cantinho do Bom Pastor.



На фоне слухов в социальных сетях о других возможных нападениях мэр Блуменау Марио Хильдебрандт заявил, что в городе приостановлены занятия и будет объявлен 30-дневный траур. Хильдебрандт сказал, что пятеро раненых детей были доставлены в больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии.



В последние годы нападения на школы в Бразилии происходят все чаще. На прошлой неделе в Сан-Паулу ученик смертельно ранил ножом учителя и ранил еще несколько человек.



В прошлом в Бразилии произошло по крайней мере одно нападение на детский сад. Это нападение также произошло в штате Санта-Катарина в 2021 году. Тогда убийца использовал кинжал, чтобы убить трех детей в возрасте до двух лет и двух взрослых.