QatarEnergy приобретет 25% долю в крупном иракском газовом проекте

Комплексный проект "Газовый рост", начатый французским нефтяным гигантом Total в 2021 году, направлен на разработку объектов для извлечения природного газа из нескольких нефтяных месторождений на юге Ирака. Именно там он в настоящее время "сжигается в факелах" - когда природный газ, выделяемый при добыче нефти, сжигается и выбрасывается в атмосферу. Проект также направлен на очистку морской воды для закачки в нефтяные пласты с целью увеличения добычи.



Total владеет 45% акций проекта, в то время как иракской компании Basra Oil Company принадлежит 30%. QatarEnergies заявила, что общий объем инвестиций в проект составит около 10 миллиардов долларов.



"Мы рады участвовать в этом значительном проекте, который важен для энергетического сектора Ирака", - сказал в своем заявлении Саад Шерида Аль-Кааби, государственный министр по делам энергетики и глава QatarEnergies.



Катар является одним из крупнейших в мире производителей природного газа и имеет большой опыт в строительстве газовой инфраструктуры.



Ирак срочно нуждается в разработке местных газовых ресурсов для удовлетворения потребностей в электроэнергии, особенно в пиковые летние месяцы. Страна в значительной степени зависит от импорта иранского газа и электроэнергии.