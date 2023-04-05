Города США получат около 200 млн долларов на модернизацию трубопроводов

Департамент транспорта и его Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов объявили, что город Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, получит 10 миллионов долларов в качестве первого получателя гранта. Девятнадцать других населенных пунктов также получат гранты на модернизацию 270 миль (435 км) газопроводов, хотя правительство не назвало всех получателей.



Еще почти 400 миллионов долларов США в качестве грантов будут объявлены позднее в этом году. Гранты, о которых объявил министр транспорта Пит Баттиджиг, будут оплачены из средств инфраструктурного закона, о котором администрация президента Джо Байдена рассказывает в ходе ряда мероприятий по всей стране.



Некоторые из трубопроводов, которые будут отремонтированы или заменены, были установлены несколько десятилетий назад, и некоторые из них протекают. По оценкам чиновников, завершение ремонта поможет сократить выбросы метана примерно на 212 метрических тонн в год.



Стареющие трубопроводы были причастны к взрывам со смертельным исходом и масштабным разливам, которые происходили на протяжении десятилетий в Калифорнии, Мичигане, Нью-Джерси и других штатах.