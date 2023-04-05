Прокуроры подробно описали схему Трампа с использованием «скрытых денег»

Затем "неоднократно и мошеннически фальсифицировал деловую документацию Нью-Йорка", чтобы скрыть это преступное поведение, утверждают прокуроры Манхэттена в рамках обвинений против бывшего президента во вторник.



В "изложении фактов", сопровождающем обвинительное заключение по 34 пунктам, утверждается, что Трамп обсуждал эту схему, находясь в Овальном кабинете, и в течение года, пока он занимал свой пост, производил выплаты своему адвокату.



Трамп, который отрицает все правонарушения, признал себя невиновным по всем 34 пунктам уголовного обвинения в фальсификации деловой документации, связанной с одной из тех выплат "завуалированных денег" в 2016 году.



Прокуроры заявили, что усилия начались в 2015 году с соглашения с генеральным директором издательства National Enquirer AMI о подавлении вредной информации и включали выплаты двум женщинам, утверждавшим, что у них были давно отрицаемые романы с Трампом, а также бывшему швейцару Trump Tower, который утверждал, что у него есть история о внебрачном ребенке Трампа, которая не соответствует действительности.