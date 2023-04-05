17-летняя Нур Джехан была привезена в Карачи вместе с тремя другими слонами более дюжины лет назад. Видеозаписи, на которых она прислоняется головой к дереву и с трудом стоит, вызвали тревогу в Пакистане. Слониха испытывает ряд проблем со здоровьем, включая артрит.
Команда из восьми человек из австрийской организации по защите животных "Четыре лапы" провела сложную процедуру с помощью крана и пожарной машины.
"Мы чуть не потеряли ее, когда давали ей успокоительное, но, к счастью, у нас были все необходимые приготовления, и Нур Джехан снова встала", - сказал доктор Амир Халил, возглавлявший команду.
Эксперты сделали УЗИ и обнаружили большую гематому в ее брюшной полости, которая влияет на ее органы.
"Хорошая новость заключается в том, что для этого есть лечение, но оно требует большой работы и некоторого везения в ближайшие дни", - сказал Халил. "Однако Нур Джехан еще молода, и она заслуживает того, чтобы прожить еще 20 или 30 лет".
Иностранные ветеринары спасли больного слона в пакистанском зоопарке
Ветеринары сообщили, что в среду в зоопарке на юге Пакистана они провели важнейшую операцию по спасению больной слонихи.
17-летняя Нур Джехан была привезена в Карачи вместе с тремя другими слонами более дюжины лет назад. Видеозаписи, на которых она прислоняется головой к дереву и с трудом стоит, вызвали тревогу в Пакистане. Слониха испытывает ряд проблем со здоровьем, включая артрит.