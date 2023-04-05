Сильное землетрясение сотрясло побережье Панамы

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 5:18 по местному времени (22:18 UTC), а его эпицентр находился примерно в 44 милях (71 км) к югу от Бока Чика. Землетрясение произошло на глубине восьми миль (13 километров).



Панамское управление гражданской обороны сообщило, что сообщений о разрушениях не поступало. Но ведомство сообщило, что землетрясение ощущалось на близлежащем острове Коиба.



Директор национальной гражданской обороны Карлос Румбо сообщил местной прессе, что его ведомство не получало сообщений о разрушениях или травмах, но продолжает проверять людей в провинциях вдоль тихоокеанского побережья.