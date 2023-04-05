Бывший представитель США Рональд Сарасин умер в возрасте 88 лет

Сарасин умер в своем доме в Маклине, штат Вирджиния, 27 марта, согласно некрологу, подготовленному его семьей, в котором не сообщается причина смерти.



Сарасин, который родился в Фолл-Ривер, штат Массачусетс, и вырос в Бикон-Фолс, штат Коннектикут, был впервые избран в Палату представителей США в 1972 году и переизбирался в 1974 и 1976 годах, представляя 5-й округ в западном Коннектикуте.



В 1978 году он выиграл республиканскую номинацию на пост губернатора, но проиграл выборы демократу Элле Грассо. Ранее Сарасин работал в Палате представителей Коннектикута с 1969 по 1973 год. После службы на флоте в 1950-х годах он окончил Университет Коннектикута и его юридический факультет.



После ухода из политики Сарасин был главным лоббистом Национальной ресторанной ассоциации, а затем президентом и генеральным директором Национальной ассоциации оптовых продавцов пива.



С 2000 по 2018 год он был президентом и генеральным директором Исторического общества Капитолия США, которое уполномочено Конгрессом просвещать общественность о Капитолии, его истории и его людях.