Создатель настольной игры Catan Клаус Теубер умер в возрасте 70 лет

Настольная игра, первоначально называвшаяся The Settlers of Catan и основанная на наборе шестиугольных плиток, была продана десятками миллионов копий и доступна на более чем 40 языках. Она породила десятки спин-оффов и новых изданий, включая электронные версии, не говоря уже о товарах, связанных с игрой.



"С большой грустью и тяжелым сердцем семья Тевбер сообщает, что их любимый муж и отец Клаус Тевбер скончался в возрасте 70 лет 1 апреля 2023 года после непродолжительной и тяжелой болезни", - говорится в заявлении, опубликованном на немецкоязычном сайте Catan. Семья попросила о конфиденциальности.



В заявлении команды студии Catan в социальных сетях отмечается: "Хотя вклад Клауса в индустрию настольных игр неизмерим, мы будем помнить его как доброго и бескорыстного человека, вдохновляющего лидера и, самое главное, как друга".