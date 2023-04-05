Дубцова купила единственному сыну Артему квартиру

Исполнительница Ирина Дубцова разместила в своем микроблоге видео с ключами от квартиры в руках.

Оказывается, знаменитость приобрела своему единственному 17-летнему сыну Артему отдельную жилую площадь.

Новоселье праздновать пока рано по той причине, что предстоит отделка, скупиться на которую звездная мать не намерена.

Дубцова проект внутреннего обустройства жилья своего сына доверила известным московским дизайнерам, обещавшим также подобрать эксклюзивную мебель и декор.

Артистка описывает свое нынешнее состояние как счастье.

Отметим, что наследник исполнительницы встречается с моделью и блогером Анной, которая воспитывается в обеспеченной семье.