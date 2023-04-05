Эти овощи не переносят золу: такая подкормка их погубит

И действительно, в ней много полезных для растения микроэлементов, с ее помощью можно раскислить и продезинфицировать грунт, улучшить структуру почвы, отпугнуть вредителей.

Зольное удобрение богато калием, фосфором, магнием, кальцием.

Хорошо отзываются на подкормку золой такие культуры, как картофель, малина, земляника. Например, зола, внесенная в грунт, способна повысить урожайность картофеля в 1,5 раза.

Растения, которые нельзя удобрять золой

К таким относятся культуры, предпочитающие кислую или слабокислую почву: щавель, редис, арбуз, морковь, шпинат.

Из декоративных культур не терпят зольные подкормки: азалии, камелии, гортензии, лаванда, календула, примула, шалфей.