Смерти произошли менее чем через две недели после того, как в пакт о соглашении о безопасной третьей стране (STCA) были внесены изменения, позволяющие претендентам на убежище просить убежища в первой безопасной стране, в которую они прибывают.
Протестующие вручили петицию министру общественной безопасности Марко Мендичино, чье министерство отвечает за пограничное патрулирование и охрану порядка в Канаде.
Сайед Хуссан, исполнительный директор Альянса рабочих-мигрантов, группы, организовавшей протест, сказал, что петиция собрала тысячи подписей, призывающих прекратить действие STCA и требующих предоставления статуса постоянного жителя для всех мигрантов.
"Люди продолжают умирать. Отказ в предоставлении статуса постоянного жителя стал смертным приговором в этой стране", - добавил Хуссан.
STCA, вступившее в силу в 2004 году, было направлено на контроль миграции лиц, ищущих убежища. Согласно первоначальному соглашению, просителей убежища, пытающихся пересечь границу США с Канадой или наоборот через официальные пограничные переходы, разворачивают обратно и говорят, чтобы они просили убежища в первой "безопасной" стране, в которую они прибыли.
Десятки протестующих собрались перед офисом министра общественной безопасности Канады в Торонто
После гибели иммигрантов на границе все громче звучат призывы расторгнуть пакт о предоставлении убежища между США и Канадой.
Смерти произошли менее чем через две недели после того, как в пакт о соглашении о безопасной третьей стране (STCA) были внесены изменения, позволяющие претендентам на убежище просить убежища в первой безопасной стране, в которую они прибывают.
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