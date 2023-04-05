Военной паре из США грозит приговор по делу о жестоком обращении с детьми

Федеральные прокуроры утверждали, что приговоры, вынесенные окружным судьей США Кэтрин Хейден Джону и Кэролин Джексон, были слишком мягкими.

В постановлении, опубликованном в понедельник, 3-й окружной апелляционный суд США постановил, что Хейден не выполнила свои указания рассмотреть многочисленные травмы детей "в комплексе и в контексте выводов присяжных о виновности" при определении причинно-следственной связи.



Отметив повторные приговоры, коллегия также пришла к выводу, что Хейден, председательствовавшей на процессе Джексона в 2015 году, будет "значительно труднее выбросить из головы свои ранее высказанные взгляды на доказательства", поэтому они постановили передать дело другому присяжному. Однако пока неизвестно, когда это произойдет и когда будет вынесен новый приговор.



Последний приговор по этому делу был вынесен в октябре 2021 года. Кэролин Джексон, которая уже отбыла 40-месячный тюремный срок в два этапа, была приговорена к отбыванию срока и дополнительно получила год надзорного освобождения.

Джон Джексон, у которого закончился испытательный срок, был приговорен к 18 месяцам домашнего заключения.