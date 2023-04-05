FedEx объединит подразделения доставки в рамках сокращения расходов на $4 млрд

Решение об объединении FedEx Ground, аутсорсинговой службы доставки посылок, с FedEx Express, занимающейся ночной авиадоставкой, было объявлено почти через год после того, как инвестор-активист D.E. Shaw настоял на переменах и получил два дополнительных места в совете директоров.



Сдувающийся пузырь электронной коммерции и призрак потенциальной рецессии в прошлом году усилили давление на главного исполнительного директора Раджа Субраманиама с целью оптимизации деятельности.



"Мы считаем, что сейчас самое время для реорганизации нашей совместной работы", - сказал Субраманиам на собрании компании в Нью-Йорке.



Ожидается, что объединенный бизнес будет заниматься всеми поставками с июня 2024 года в рамках более широкого плана группы, базирующейся в Мемфисе, по сокращению постоянных расходов на 4 миллиарда долларов к концу 2025 финансового года.



Джон Смит станет президентом и генеральным директором наземных операций FedEx Express в США и Канаде и возьмет на себя руководство наземными операциями FedEx Express, FedEx Ground и FedEx Freight с 16 апреля.