Решение об объединении FedEx Ground, аутсорсинговой службы доставки посылок, с FedEx Express, занимающейся ночной авиадоставкой, было объявлено почти через год после того, как инвестор-активист D.E. Shaw настоял на переменах и получил два дополнительных места в совете директоров.
Сдувающийся пузырь электронной коммерции и призрак потенциальной рецессии в прошлом году усилили давление на главного исполнительного директора Раджа Субраманиама с целью оптимизации деятельности.
"Мы считаем, что сейчас самое время для реорганизации нашей совместной работы", - сказал Субраманиам на собрании компании в Нью-Йорке.
Ожидается, что объединенный бизнес будет заниматься всеми поставками с июня 2024 года в рамках более широкого плана группы, базирующейся в Мемфисе, по сокращению постоянных расходов на 4 миллиарда долларов к концу 2025 финансового года.
Джон Смит станет президентом и генеральным директором наземных операций FedEx Express в США и Канаде и возьмет на себя руководство наземными операциями FedEx Express, FedEx Ground и FedEx Freight с 16 апреля.
FedEx объединит подразделения доставки в рамках сокращения расходов на $4 млрд
FedEx Corp заявила в среду, что объединит свои отдельные компании по доставке в единую структуру, чтобы сократить расходы и лучше конкурировать с United Parcel Service и Amazon.
Решение об объединении FedEx Ground, аутсорсинговой службы доставки посылок, с FedEx Express, занимающейся ночной авиадоставкой, было объявлено почти через год после того, как инвестор-активист D.E. Shaw настоял на переменах и получил два дополнительных места в совете директоров.
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